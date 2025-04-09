Песков считает естественными действия Ирана в условиях конфронтационной риторики США

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Решение Ирана привести армию в состояние повышенной боеготовности естественно ввиду конфронтационной риторики со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Мы слышим достаточно жесткую риторику. Естественно, иранские власти принимают необходимые превентивные защитные меры. Все это влечет за собой рост напряженности", - указал он.

"В этих условиях главное, наверное, сфокусироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов, - прямых ли, опосредованных, это не так важно. Но контакты и диалог - это всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности", - отметил представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника информировало о том, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи приказал привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боеготовности. Это произошло на фоне угроз со стороны США.

Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом в 2025 году, подписал указ о максимальном давлении на Иран и пригрозил беспрецедентными бомбардировками, если Тегеран не согласится на новую сделку с Вашингтоном.

7 марта Трамп сообщил, что направил Хаменеи послание с предложением провести консультации по ядерной программе. В понедельник стало известно, что по итогам переписки стороны условились провести первую встречу 12 апреля в Омане.