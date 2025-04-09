Китай поднимет дополнительные пошлины на американский импорт до 84%

© Annabelle Chih/ Getty Images/ТАСС

Китай с 10 апреля вводит дополнительные пошлины на всю импортную продукцию США. Соответствующее заявление распространила комиссия по тарифам при Госсовете КНР.

Такая мера принята в качестве реакции на повышение пошлин на китайскую продукцию президентом США Дональдом Трампом.

По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзянь, Пекин против политики травли, которую проводит Белый дом, и не приступит к торговым консультациям с Вашингтоном до тех пор, пока Соединенные Штаты не обеспечат приемлемые условия для диалога.

2 апреля Трамп объявил о применении пошлин в отношении продукции из 185 стран и регионов, установив минимальную ставку на уровне 10%. Для некоторых государств он утвердил индивидуальные барьеры, в том числе в отношении Китая - в размере 34%. Позднее президент США заявил, что намерен взимать с китайской продукции пошлины в размере 104% до тех пор, пока власти КНР не пойдут на торговую сделку с Вашингтоном.