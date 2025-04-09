Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 230 человек

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки на курском направлении составили более 230 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшие сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены 8 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 2 миномета, а также 4 пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 72 990 военных, 405 танков, 331 БМП, 331 бронетранспортер, 2 260 боевых бронемашин, 2 652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, уточнили в МО РФ.