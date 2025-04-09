Набиуллина: Россия проходит самый трудный этап по снижению инфляции

© Антон Новодережкин/ ТАСС

Россия сегодня находится в самой трудной части пути по снижению инфляции. На это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Что касается тех задач, которые Россия ставит на этот год. Прежде всего - это снижение инфляции. Мы сейчас находимся в самой трудной части этого пути, но считаем, что в следующий год пойдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%. Почему важна умеренная инфляция? Это умеренные ставки по кредитам, это основа долгосрочных инвестиций. И в первую очередь - это надежная защита доходов и сбережений граждан, путь к снижению бедности", - отметила она.