Путин проведет встречи с некоторыми приглашенными на 9 Мая лидерами

© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Провести отдельные двусторонние встречи со всеми приглашенными на празднование 80-летия Победы лидерами иностранных государств невозможно, но все высокопоставленные гости примут участие в параде и юбилейных торжествах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Это будет визит по случаю празднования 80-летия Победы. С кем-то из гостей пройдут двусторонние встречи. Но, безусловно, со всеми это сделать невозможно", - отметил он.

Вместе с тем Песков обратил внимание, что планируется "отдельный визит председателя КНР Си Цзиньпина". "Но все вместе будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы и на военном параде", - добавил представитель Кремля.

Президент РФ пригласил на празднование 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне руководителей целого ряда стран. Некоторые дружественные страны из числа сражавшихся против германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма отправят парадные расчеты для участия в параде на Красной площади.