Котяков отметил, что 700 тыс. человек могут бесплатно переобучиться на новую специальность

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Около 700 тыс. российских граждан смогут бесплатно переобучиться на новую востребованную на рынке труда специальность до 2030 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на коллегии Минтруда.

По его данным, за шесть лет реализации нацпроекта "Демография" был подготовлен почти 1 млн работников, а уровень трудоустройства по результатам переобучения превысил 80%.

"Самым масштабным инструментом стал механизм бесплатного переобучения. На сегодняшний день по 360 дефицитным, востребованным направлениям на рынке труда подготовлено 740 образовательных программ. И в рамках этой программы мы планируем в 2025 году обучить свыше 100 тыс. человек, а до 2030 года востребованные навыки смогут получить 700 тыс. россиян", - отметил министр.

Вместе с тем в нацпроекте "Кадры" сохранились такие востребованные работодателями возможности, как субсидирование найма, переобучение действующих сотрудников для предприятий оборонно-промышленного комплекса. "С 2025 года запустили новый инструмент субсидирования оборудования рабочего места для граждан с инвалидностью и ветеранов СВО", - указал глава Минтруда.

Он также обратил внимание, что не менее важна тема охраны труда. "По итогам 2024 года Рострудом были организованы 590 тыс. профилактических мероприятий, 110 тыс. профвизитов, многие из которых были инициированы самими работодателями", - добавил Котяков.