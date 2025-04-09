Дарчиев: Москва нацелена на серьезный разговор с Вашингтоном о возврате дипсобственности

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Россия нацелена на серьезный диалог с США о возврате незаконно изъятой американской стороной дипсобственности. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев перед началом российско-американских консультаций, которые состоятся 10 апреля в Стамбуле.

"Настроены на серьезный разговор о возврате России незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье", - сказал он в беседе с журналистами.

"Речь идет об устранении "токсичного наследия" прежней американской администрации, которая установила жесткие рамки для деятельности российских дипмиссий в США, включая передвижение дипломатов по стране пребывания, ввела визовые и финансовые ограничения, свернула до минимума межгосударственные связи и контакты между нашими обществами", - указал Дарчиев.

"Конечно, подобные враждебные действия не остались без ответа с российской стороны", - отметил дипломат. В результате "закрутился тугой узел проблем, который сейчас совместно распутывают российская и американская делегации", добавил он.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на консультациях в Стамбуле 10 апреля возглавит Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.