Банк России не видит "пузыря" на рынке ипотеки

© Софья Сандурская/ ТАСС

Банк России не наблюдает "пузыря" на рынке ипотеки, нет опасений, что он появится в обозримом будущем. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

"Как мы оцениваем ситуацию на рынке ипотеки - нет "пузыря", у нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе. Так как были своевременно приняты меры", - указала она. Регулятор внимательно следит за просрочкой по ипотечным кредитам, заверила Набиуллина.

По ее словам, такая просрочка немного выросла, но занимает меньше 1% ипотечного портфеля. "Это говорит о том, что обслуживание кредитов остается достаточно высоким и качественным. При этом просрочку стали чаще допускать люди, которые брали ипотеку в период ажиотажного спроса в конце 2023 - начале 2024 года", - сказала глава ЦБ РФ.