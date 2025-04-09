Глава Минздрава США призвал сограждан вакцинироваться от кори

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Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший призвал сограждан вакцинироваться от кори.

"Позиция федерального правительства заключается в том, что люди должны получать вакцину против кори", - заявил он в интервью телеканалу CBS News. Вместе с тем, по мнению министра, "правительство не должно делать вакцинацию обязательной".

Ранее президент США Дональд Трамп дал обещание принять решительные меры в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью корью в стране.

Согласно последним данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, с начала года в стране было зарегистрировано 607 случаев заболевания корью в более чем 20 штатах. В США также зафиксировано два летальных исхода. За весь 2024 год в Соединенных Штатах выявили 285 случаев инфицирования корью.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Она передается воздушно-капельным путем. Инфекция опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит.