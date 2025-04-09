Bloomberg: НАТО просит администрацию Трампа не выводить войска из Европы без предупреждения

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Европейские страны НАТО попросили администрацию США предупредить их в случае резкого ограничения американского военного присутствия в Европе, чтобы не "дестабилизировать оборону альянса". Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в европейских столицах.

Как отмечается, государства Евросоюза ожидают, что Соединенные Штаты выведут по меньшей мере 10 из 80 тыс. военных, находящихся сегодня в Европе, в том числе на восточном фланге альянса.

Вместе с тем по утверждению самого агентства, численность американских сил в Европе все время меняется - до 2022 года там находились около 65 тыс. военных США, вскоре после начала конфликта на Украине их численность сначала увеличилась до 85 тыс., а затем на короткое время достигала 100 тыс. В связи с этим агентство не исключает, что президент США Дональд Трамп может вывести из Европы более 20 тыс. военных, которые были переброшены туда по решению администрации Джо Байдена сразу после начала украинского конфликта.

В материале указывается, что "хаос, созданный нынешней администрацией США, нарушил ряд каналов связи" между администрацией Трампа и союзниками НАТО, которые, как правило, используются для политической координации военных вопросов.