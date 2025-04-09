Эрдоган считает, что торговые войны будут иметь глобальные последствия

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Торговые войны будут иметь глобальные последствия, которые затронут крупные и малые государства. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламент, передает телеканал TRT Haber.

"Разжигаемые тарифами торговые войны будут иметь последствия в глобальном масштабе. Придет сильный ураган, который затронет всех - и больших, и малых", - указал он.

Турецкий лидер считает, что "последствия "землетрясения" на рынках капитала еще не улеглись, и существует большая вероятность того, что некоторые крупные экономики вступят в рецессию".

Вместе с тем Эрдоган отметил, что его страна переживает экономические потрясения в мире с наименьшими потерями. "Мы реализуем сильную программу, которая решит экономические проблемы и обезопасит нас от потрясений. Мы не ожидаем негативной ситуации в сфере торговли, производства и экспорта. Мы легче преодолеем этот период, так как являемся страной с низкими тарифами", - заключил он.