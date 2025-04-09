Россия в качестве ответа высылает из страны двух румынских дипломатов

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Россия высылает двух румынских дипломатов в качестве ответа на объявление персонами нон грата российских дипломатов в Бухаресте. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ в связи с вызовом временного поверенного в делах Румынии в РФ.

"В среду, 9 апреля, в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в РФ Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя", - говорится в сообщении.

"Эта мера представляет собой ответ на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника", - указали на Смоленской площади.

5 марта МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ в Румынии Елену Копнину и информировал о том, что власти страны объявили персоной нон грата российского военного атташе и его помощника "за деятельность, не соответствующую положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".