Вулин заверил Европарламент, что Сербия "никогда не вступит в войну с Россией"

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Сербия никогда не вступит в войну с Россией ради членства в Европейском союзе. Об этом заявил вице-премьер республики Александар Вулин, выступая в Европарламенте, передает ТАСС.

"В течение двух десятков лет мы выполняли каждое желание и требование Евросоюза, а потом нам заявили, что следующими полноправными членами сообщества, не выполнившими ни одного условия, станут Украина и Молдавия. По всей видимости, единственным условием для вхождения в состав Евросоюза является война с Россией - и мы не выполним это условие", - подчеркнул Вулин.

"Сожалею, что вы вообще решили, что мы можем опуститься до применения санкций в отношении России из-за конфликта, которого можно было бы избежать, если бы вы просто соблюдали минские соглашения", - сказал он, обращаясь к европарламентариям.