Совет ЕС одобрил первый пакет тарифов в отношении США

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Совет Евросоюза принял первый пакет пошлин на товары США, которые вступают в силу 15 апреля. Об этом информировала пресс-служба Совета ЕС.

"Страны ЕС проголосовали в поддержку предложения Еврокомиссии о применении торговых контрмер в отношении США", - сказано в заявлении. Эти тарифы вводятся в качестве ответа на первый блок "американских тарифов на сталь и алюминий" и "начинают взиматься с 15 апреля", следует из документа.

Ранее Еврокомиссия заявила, что следующий пакет тарифов вступит в силу 15 мая, дальнейшие пошлины будут вводиться до 1 декабря.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении всех стран Евросоюза пошлины составили 20%. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Американская администрация также ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.