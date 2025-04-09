Гуцул перевели под домашний арест сроком на 30 дней

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Районный суд Кишинева поместил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест на 30 дней. Об этом сообщила адвокат Наталья Байрам в беседе с ТАСС.

"Евгения Гуцул будет освобождена из-под ареста прямо из зала суда. Ее перевели под домашний арест сроком на 30 суток с сегодняшнего дня", - указала собеседница агентства.