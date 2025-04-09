Убивший школьника в Подмосковье пытался инсценировать нападение на себя

© Официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области/ТАСС

Четырнадцатилетний подросток, который в результате удара ножом убил 9-летнего мальчика в Дмитрове, пытался инсценировать нападение на себя. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области сообщает ТАСС.

"После совершенного убийства, подозреваемый попытался инсценировать нападение на себя, но, к счастью, ему своевременно оказали медицинскую помощь и его жизнь удалось спасти", - следует из сообщения.

В среду днем подросток напал с ножом на школьника, в результате ребенок скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Подозреваемый 2010 года рождения был задержан на станции Икша. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.