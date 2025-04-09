«Коалиция желающих» продолжает желать

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Киевский режим и его европейская «группа поддержки» продолжают обсуждение отправки в зону боевых действий так называемых «миротворцев». При этом до сих пор не сильно прибавилось ясности в сроках, составе, численности и модели поведения в условиях категорического неприятия этой идеи Россией.

Так, в столице Украины прошла встреча британских и французских военных с представителями ВСУ, запланированная еще на недавнем парижском саммите «коалиции желающих». На встрече обсуждались вопросы усиления украинских формирований и, опять-таки, тема размещение на территории страны «сил сдерживания». Следующий раунд переговорах в рамках затеянной Британией и Францией «коалиции желающих» должен состояться 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а 11 апреля там же пройдет заседание группы в формате «Раммштайн» под председательством Британии и Германии.

Зеленский, в Париже выражавший определенное недовольство размытостью «миротворческого» вопроса, все-таки на правах гостеприимного хозяина изобразил хорошую мну при плохой игре. Он охарактеризовал прошедшую встречу как «этапную, очень важную». «Это не значит, что только 3 страны, которые сегодня были — Украина, Франция, Британия — включены в этот процесс. Многие другие страны. Я пока не хочу говорить количество этой коалиции. Я думаю, командам нужно еще около месяца. И мы будем готовы полностью понимать эту инфраструктуру», — заявил главарь киевского режима на брифинге. По его словам, участники обсудили присутствие на земле, в небе и на море, а также ПВО: «Я думаю, что нам нужен еще где-то месяц, не дольше. Мы будем встречаться каждую неделю — не на моем уровне, а на уровне военных. Где, в каких местах будут располагаться контингент — это проговаривается отдельно».

Одновременно стало известно, что «коалиция желающих» изучает возможность использования для отправки «миротворцев» ресурсов НАТО. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на свои источники. Подразумеваются командно-контрольные структуры НАТО, общие возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки. В частности, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения E-3 Awacs.

Помимо прочего, такое использование натовских возможностей рассматривается и как возможность вовлечения американцев и получения их «молчаливой поддержки», поскольку потенциал США в Европе является важнейшей частью всех операций блока. «Если мы собираемся разместить силы и средства десятков стран [на Украине], то НАТО — это единственный вариант [командования и управления], который мы можем использовать», — заявил один из источников. «Политики и дипломаты на самом деле не знают, что значит управлять чем-то подобным. Вам нужны военные ребята с самого начала», - добавил другой.

Это важная информация для Зеленского и Ко, учитывая, что не только Россия, но и США входят в число «узких мест» европейского «миротворческого» плана. Еще накануне парижского саммита агентство Reuters опубликовало материал о сомнениях, которые испытывают европейцы по поводу своих же планов относительно Украины. По данным агентства, «европейские усилия по созданию механизмов безопасности для Украины переключаются с отправки войск на другие альтернативы, поскольку они [инициаторы «коалиции желающих»] сталкиваются с политическими и логистическими ограничениями, а также с перспективой противодействия их планам со стороны России и США».

Вряд ли случайно, и уж точно глубоко символично, что именно сейчас экс-главком ВСУ, а сейчас украинский посол в Лондоне Валерий Залужный подтвердил информацию New York Times о создании три года назад в немецком Висбадене секретного штаба, где украинское командование вместе с американскими военными планировало операции против российских войск. На своей странице в соцсетях он признался, что это место «действительно стало нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации».

По его словам, после начала СВО военная помощь от западных «друзей» Украины кратно возросла: «Мы получили многообразие оружия и техники, а с этим-и новые вызовы, связанные с его доставкой и ремонтом». Киевский режим вместе с союзниками почувствовал необходимость оперативного штаба для оценки потребностей в оружии и технике. Поэтому на базе изначального логистического центра был создан штаб для анализа и планирования операций ВСУ и формирования потребностей для них.

«Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который бы анализировал спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать», — отметил Залужный. Он назвал этот штаб «прекрасным механизмом взаимодействия с нашими партнерами».

Сейчас же снижение координации США, Европы и киевского режима, как и некоторое (пока не критическое) уменьшение по этой причине военной помощи Украине можно проследить по количеству авиарейсов в важнейшие логистические центры, в частности, польский Жешув. Например, 20 марта возобновились поставки оружия из США, однако их объемы снизились. Силами американской военно-транспортной авиации за прошедший месяц, выполнено не менее пяти рейсов, при этом за февраль не менее 7 рейсов, за январь не менее 16 рейсов, а за декабрь прошлого года не менее 12 рейсов.

То же и с европейскими и общенатовскими поставками - за март. 44 рейса, притом что за февраль не менее 56, за январь не менее 62, а за декабрь не менее 74. Однако в конце-марта начале апреля совокупное количество рейсов вновь увеличилось. В Жешув прибыло не менее 32 транспортных самолетов, из которых 18 принадлежал США, а остальные Великобритании, Германии, Канаде и Чехии. При такой рваной динамике говорить о военно-материальном кризисе Украины даже в условиях серьезных внутризападных разногласий преждевременно. Вот и генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поддержка стран блока позволит Украине «воевать столько, сколько необходимо».

Схожим образом обстоят дела и на дипломатическом направлении. Президент Финляндии Стубб сообщил, что «коалиция желающих» решила выдвинуть из своих рядов переговорщика для взаимодействия с Россией, наиболее вероятные претенденты – Макрон и Стармер. Вроде бы признак конструктивности. Однако британский премьер от этой миссии уже отказался. Что же касается французского президента, то, как пишет The Telegraph, источник в Елисейском дворце сообщил о готовности Макрона к переговорной роли лишь «когда придет время». Отвечая же на вопрос, настало ли это время, источник сказал: «По-видимому, еще нет». Этими словами можно лучше всего описать и перспективы мирного урегулирования в ближайшее время.