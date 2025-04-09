Трамп: Apple переносит производство в США, чтобы уйти от тарифов

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Американские компании, включая Apple, в условиях ужесточения тарифной политики США переносят производство обратно в страну. Соответствующее сообщение разместил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Соц. сети.

"Сегодня самое подходящее время для того, чтобы перенести свою компанию в Соединенные Штаты, как это делают Apple и огромное количество других компаний. Нулевые пошлины, практически мгновенное подключение к электросети и получение разрешений. Никаких задержек по соображениям защиты окружающей среды. Не ждите, делайте это сейчас!" - указал американский лидер.

2 апреля президент США объявил о применении пошлин в отношении продукции из 185 стран и регионов, установив минимальную ставку на уровне 10%. Для некоторых государств он предусмотрел индивидуальные тарифы, в том числе в отношении Китая - в размере 34%. В качестве ответа Пекин с 10 апреля применит аналогичные тарифы на все американские товары. В свою очередь, Трамп увеличил размер пошлин на китайскую продукцию до 104%. Пекин снова повысил тарифы - до 84%.

Основные производственные мощности Apple сосредоточены в Китае.