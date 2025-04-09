Ефремов впервые сделал заявление после выхода из колонии

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Актер Михаил Ефремов после освобождения по УДО из исправительной колонии №4 в Алексеевке Белгородской области вернулся в свою квартиру в центре Москвы, сообщает ТАСС.

При общении с журналистами он рассказал, что чувствует себя плохо, и выразил соболезнования семье погибшего.

"Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что меня освободили. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего", - сказал актер. Его сопровождал актер и кинорежиссер Никита Высоцкий.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение артиста об УДО.