Стоимость фьючерса на золото демонстрировала рост более чем на 3,5%

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Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла более чем на 3,5%, а стоимость фьючерса на серебро с поставкой в мае 2025 года - почти на 3%.

По состоянию на 16:42 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 3,53%, до $3 095,4 за тройскую унцию. Вместе с тем цена фьючерса на серебро с поставкой в мае 2025 года на бирже Comex составляла $30,46 за тройскую унцию (+2,61%).

К 17:00 мск стоимость золота замедлила рост и находилась на отметке в $3 092,1 за унцию (+3,41%). Цена серебра составляла $30,44 (+2,54%), свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне опускалась на 1,72%, до $60,56 за баррель. Цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в мае росла на 0,65%, до $57,45 за баррель.