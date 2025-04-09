Китаевед Островский: в экономике Пекин будет разговаривать с США с позиции силы

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. В отношении Китая американские пошлины были установлены на уровне 34%. В ответ на это власти КНР заявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.

Позднее хозяин Белого дома сообщил, что будет взимать с китайской продукции пошлины в размере 104% до тех пор, пока власти КНР не пойдут на торговую сделку с Соединенными Штатами. В ответ на это Китай повысил ставку пошлин на американские товары с 34% до 84%.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в этой связи 9 апреля, что многие страны выразили готовность вести переговоры с Вашингтоном по вопросу пошлин, однако Китай - единственный, кто пошел на эскалацию.

"После выступления [2 апреля] президента [США Дональда Трампа] в Розовом саду [Белого дома по вопросу импортных пошлин], я обратился к другим странам и просил не принимать ответных мер", - сказал он, выступая в Американской ассоциации банкиров.

Бессент подчеркнул, что многие страны выразили готовность приехать в Вашингтон и обсудить вопрос тарифов. По его словам, администрация США уже ведет переговоры с представителями Японии, Южной Кореи, Вьетнама. "Я думаю, у нас на очереди порядка 70 переговоров [с другими странами по вопросу пошлин]", - указал министр.

"Но, что касается эскалации, то, к сожалению, самым большим защитником глобальной торговой системы является Китай. Он - единственная страна, которая пошла на эскалацию", - продолжил Бессент. Он также утверждал, что модель Китая не меняется и заключается в том, что он "продолжает производить и производить, демпинговать и демпинговать".

Заместитель Главного редактора журнала «Проблемы Дальнего востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский отмечает, что «от ведения таких пошлин пострадают обе страны - и Китай, и США. 104% - это двукратное повышение. А если посмотреть на статистику торговли между США и Китаем, то мы обнаружим, что у США есть достаточно серьезный дефицит в торговле с Китаем. Трамп посчитал, сколько США теряют на торговле с Китаем - это дефицит где-то больше 200 млрд. долларов при товарообороте порядка 680 млрд. долларов».

По словам эксперта, «торговая война ведется начиная с первого президентского срока Трампа, и переговоры тогда не закончились. Поэтому сейчас надо ожидать возобновления переговоров, но дело в том, что Китай с 2016 года изменился, и китайская экономика за эти десять лет заметно усилилась, что нельзя сказать об американской. То есть Китай уже будет разговаривать с Америкой с позиции силы. А нужно ли это Трампу тем более, что он позиционировал Китай, как самого непримиримого противника? К этому еще надо добавить, что Китай поменял свой главный лозунг, и если до 2025 года Пекин пропагандировал лозунг – «сделано в Китае» и Китай стал мировой фабрикой. То к 2030 году Китай заготовил новый лозунг – «сконструировано в Китае». То есть Китай уже становится не главной фабрикой, а главным мозговым центром, в котором создают новые ноу-хау. А с этим Америка никогда не сможет согласится, и здесь Америка будет навязывать борьбу Китаю».