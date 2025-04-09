Политаналитик Павлив: «зерновая сделка» будет учитываться в торговых переговорах США и ЕС

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что некоторые западных дипломаты в ООН "переобулись" и пытаются сорвать российско-американские мирные переговоры по Украине.

"В ходе сегодняшнего запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально "переобулись" англичане и есовцы. Если прежние мантры сводились к призывам к нам прекратить "неспровоцированную агрессию" и "оккупацию" и вывести войска из Украины, то теперь продвигаемый ими нарратив изменился. Нас теперь обвиняют в нарушении предлагаемого [президентом США Дональдом] Трампом перемирия и призывают пойти на бессрочное прекращение огня. Поэтому "мяч на стороне России". Украина, дескать, все соблюдает и готова к миру, а Россия хочет воевать. И сплошные апелляции к новому хозяину Белого дома: посмотрите, мол, как Россия не хочет мира, надо на нее надавить!" - прокомментировал дипломат прошедшее во вторник заседание Совета Безопасности ООН по Украине, которое было созвано по инициативе Запада.

"Вот так англо-есовская "партия войны" пытается сорвать российско-американские мирные переговоры!" - констатировал Полянский.

18 февраля российская и американская делегации провели в Эр-Рияде первый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Россию на встрече представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф. 27 февраля технические группы России и США обсудили в Стамбуле проблемы в работе посольств двух стран.

24 марта в Эр-Рияде состоялась встреча представителей России и США, посвященная возобновлению черноморской зерновой инициативы.

Политический аналитик Михаил Павлив считает, что «количество обсуждаемых тем между США и Россией, гораздо больше, чем Украина, чем судоходство в Черноморском бассейне и российский продовольственный экспорт. Поэтому я думаю, что сейчас есть сложности с подключением «Россельхозбанка» к системе «Свифт», и для этого должно быть соответствующее решение ЕС и клинч, между Вашингтоном и Брюсселем здесь имеется. В этом сложность. Но я думаю, что сейчас на американо-российских консультациях обсуждается много вопросов и не только эти. Поэтому я бы поспешного вывода о том, что американцы не хотят ослабления санкций на российские продовольственный экспорт - не делал».

По словам эксперта, «если этот трек будет удачно развиваться, то он будет неотъемлемой частью и переговоров США с ЕС о пошлинах, о заградительных мерах и всем многообразии их торговых отношений. Так что я думаю, что этот вопрос, так или иначе в повестке есть».