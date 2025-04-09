Мерц заявил, что Германия возьмет новый курс в миграционной политике

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Новое правительство ФРГ намерено ужесточить миграционную политику. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Берлине вероятный будущий канцлер, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, представляя проект коалиционного договора.

"Мы планируем взять новый курс в миграционной политике", - отметил он, заверив, что германские власти "положат конец нерегулярной миграции".

"Будет осуществляться контроль на госграницах, а также отказ во въезде соискателей статуса убежища", - уточнил политик. Он дал обещание запустить кампанию по высылке мигрантов, прекратить участие в программах по добровольному приему беженцев и приостановить воссоединение семей, а также существенно расширить список стран, которые будут считаться безопасными.

"Мы изменим право на предоставление гражданства", - подчеркнул Мерц, добавив, что возможность получения при определенных обстоятельствах гражданства ФРГ уже через три года проживания в стране будет отменена. Минимальный срок, при котором можно будет получить паспорт Германии, составит пять лет, указал он.

В январе 2024 года Бундестаг утвердил проект закона об упрощении получения гражданства, инициированный прежней коалицией "Светофор" в составе Социал-демократической партии Германии, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Консерваторы не раз критиковали его и обещали свернуть в случае прихода к власти.