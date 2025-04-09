Число жертв обрушения крыши клуба в Доминикане достигло 124

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Не менее 124 человек погибли из-за обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго. Об этом информировала газета Listin Diario, ссылаясь на директора Службы по чрезвычайным ситуациям Санто-Доминго Хуана Мануэля Мендеса.

Уточняется, что еще 155 человек были госпитализированы. Причины трагедии пока не называются.

Обрушение крыши в клубе Jet Set произошло 8 апреля. Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Абинадеру в связи с многочисленными жертвами обрушения здания.