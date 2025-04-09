ERR: парламент Эстонии принял законопроект против православной церкви

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Парламент Эстонии большинством голосов утвердил поправки к законодательству, которые, фактически, могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в стране. Об этом информировал портал национального гостелерадио ERR.

Как отмечается, за принятие законопроекта 60 отдали голоса депутатов, 13 законодателей выступили против, еще 16 - воздержались.

Одобренная парламентом новая версия эстонского закона о церквях и приходах обязывает ЭПХЦ выйти из подчинения Московского патриархата. В противном случае спустя два месяца МВД Эстонии сможет подать в суд для ликвидации православных приходов как юридических лиц.

В мае прошлого года парламент Эстонии объявил РПЦ институтом, поддерживающим специальную военную операцию РФ на Украине.