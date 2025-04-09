Американист Богуславская об ужесточении тарифной политики США

Пока не понятно, что администрация Трампа будет делать дальше с новыми тарифами и пошлинами. Оправдается ли стратегический замысел, согласно которому на территорию США должны вернуться производители товаров? Начнется ли реиндустриализация в США? Будет ли приток инвестиций? С другой стороны Трамп уже сейчас заявляет, что готов пересматривать пошлины с теми государствами, которые вступают с США в переговоры и, которые готовы к уступкам. Как бы это ни было, часть новых тарифов, вероятно, уцелеет. Например, политика в отношении Китая в США не сильно меняется и, скорее всего, останется прежней. Тарифы могут быть снижены, но к прежним значениям не вернутся.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/6f5249d5a9e940b5ba6ffbba13296f20/