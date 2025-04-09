Американист Богуславская: на Ближнем Востоке Трамп всегда будет давить на Иран и поддерживать Израиль

И Иран, и арабо-израильский конфликт - традиционные направления американской внешней политики. Для Дональда Трампа вообще характерно основным противником США на Ближнем Востоке видеть именно Иран. Трамп обязательно будет предпринимать какие-то действия для ослабления влияния Ирана. Это могут быть удары против иранских прокси, это может быть усиление экономического давления на Иран, могут быть и силовые акции непосредственно против Ирана. Может быть, у Трампа в этом вопросе и не будет громких побед, но США в перспективе точно будут двигаться в этом направлении. Что касается арабо-израильского конфликта, Трамп, конечно, будет продолжать поддержку Израиля. Здесь тоже, скорее всего, прорывов и побед не ожидается, но политика поддержки еврейского государства будет последовательной.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/fdc98a2716b71c34999cb817f0f190ee/