Карл III призвал молодежь беречь мир на европейском континенте

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Молодые поколения должны оберегать мир на европейском континенте. С таким заявлением король Великобритании Карл III выступил перед законодателями обеих палат итальянского парламента в Риме. Нынешняя речь стала редким выступлением монарха, затронувшим международную политическую тематику.

"К сожалению, сегодня эхо времен Второй мировой войны раздается на нашем континенте. Сейчас молодое поколение, ежедневно читая новости на смартфонах, может видеть, почему мир никогда нельзя воспринимать как данность. Британия и Италия едины в защите демократических ценностей, которые мы разделяем. Наши страны поддержали Украину в трудную минуту и приветствовали тысячи украинцев, искавших убежища", - отметил Карл III.

Он также обратил внимание, что Великобритания и Италия как страны НАТО активно сотрудничают друг с другом по вопросам обороны и взаимодействуют над созданием истребителя нового поколения в рамках программы GCAP (Global Combat Air Programme). Вместе с тем монарх выразил надежду, что Лондон и Рим продолжат развивать двусторонние отношения как в сфере безопасности, так и в сфере экономики и культуры.

В настоящее время Карл III находится в Италии с визитом вместе с супругой королевой Камиллой.