В МОК заявили о подписании контракта на проведение Олимпиады-2030 в Альпах

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Международный олимпийский комитет (МОК) подписал с оргкомитетом контракт на проведение зимней Олимпиады 2030 года в Альпах. Об этом заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби в беседе с журналистами.

24 июля МОК условно делегировал Франции право на проведение Олимпиады-2030, глава комитета Томас Бах сообщил, что контракт на проведение будет подписан только после предоставления государственных гарантий.

По словам Дюби, "контракт на проведение зимних Игр 2030 года в Альпах подписан".

Игры 2030 года планируется провести в двух французских регионах - Овернь - Рона - Альпы и Прованс - Альпы - Лазурный берег. В заявку на проведение соревнований вошел также итальянский Турин.