Трамп сообщил о повышении торговых пошлин в отношении Китая до 125%

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Администрация США незамедлительно повышает торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Соответствующее сообщение разместил президент США Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

"Учитывая недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам, я поднимаю взимаемые США с КНР пошлины до 125%, они вступают в силу незамедлительно", - указал он.

Трамп выразил надежду, что "в какой-то момент в ближайшем будущем Китай поймет, что обдирать США и другие страны больше неприемлемо".

Он также обратил внимание, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении других стран, которые проявили готовность к переговорам. В отношении них будут действовать импортные тарифы в 10%.

Президент США 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении Китая американские пошлины были применены на уровне 34%. Со своей стороны, власти КНР заявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.

Позднее Трамп заявил, что будет взимать с китайской продукции пошлины в размере 104% до тех пор, пока власти КНР не пойдут на торговую сделку с США. Китай в ответ повысил ставку пошлин на американские товары с 34% до 84%.