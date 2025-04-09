Российский борец вольного стиля Угуев выиграл чемпионат Европы

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Российский борец вольного стиля Заур Угуев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 61 кг. Турнир проходит в Братиславе и завершится 16 апреля.

В финальном поединке Угуев одержал победу у представителя Армении Арсена Арутюняна.

Так, россияне завоевали на чемпионате Европы пятую золотую медаль. Ранее победы одержали Начын Монгуш (весовая категория до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг).

На счету 30-летнего Угуева золото Олимпиады в Токио, две победы на чемпионатах мира (2018, 2019) и золото Кубка мира (2020).

Спортсмены из России выступают на чемпионате Европы по спортивной борьбе под флагом Объединенного мира борьбы.