В Стамбуле проходят консультации делегаций России и США

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В Стамбуле начался в 10:00 по местному времени второй раунд консультаций делегаций России и США. Встреча проходит в здании генконсульства РФ, сообщает ТАСС.

Делегацию РФ на переговорах возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Предыдущие консультации Москвы и Вашингтона прошли в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США и продлились более шести часов. Согласно заявлению МИД РФ, "дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе". Было условлено продолжать диалог по данному каналу.