Хуснуллин заявил, что в России планируют продлить семейную ипотеку

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Правительство РФ планирует продлить меры в рамках действия семейной ипотеки. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью "Известиям".

"Прежде всего, это будет продление мер семейной ипотеки, поскольку для бюджета такие льготы обходятся очень дорого. Независимо от того, какая ставка, человек платит только 6%, а разницу банкам возмещает государство. В текущем году эта цифра будет точно больше 1 трлн рублей при нынешней ключевой ставке", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что приоритетная мера - это удержание взятых на себя обязательств и оплата банкам процентов по ипотечным кредитам. "За счет данной меры хотим удержать планку для тех, кто уже получил кредиты", - указал он.

Вице-премьер уточнил, что планируется расширить ипотеку. "К примеру, сегодня ипотека для Дальнего Востока плохо развивается - она пока не набрала ожидаемых темпов. Планируем увеличить темпы ипотеки на новых территориях. Еще одна программа - IT-ипотека, на сегодняшний день фактически приостановилась в условиях отсутствия дополнительной поддержки для банков", - пояснил он.