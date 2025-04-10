Директор ЦРУ сообщил о состоявшемся в Абу-Даби обмене заключенными с РФ

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в беседе с The Wall Street Journal сообщил, что в четверг, 10 апреля, в ОАЭ был произведен обмен заключенными между США и Россией.

При общении с прессой он отметил работу "сотрудников ЦРУ, которые неустанно трудились" ради возвращения "еще одного американца", якобы "неправомерно удерживаемого в России".

Глава ЦРУ также выразил благодарность руководству ОАЭ "за содействие в организации обмена". По данным издания, обмен заключенными состоялся в Абу-Даби.