Захарова отреагировала на слова Каллас об использовании активов России

© Станислав Красильников/ ТАСС

Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об использовании российских замороженных активов позволяют провести анализ преступления еще на стадии планирования. Соответствующее сообщение разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на слова Каллас, которая сообщила, что Евросоюз ведет переговоры по использованию активов России и прорабатывает возможности снижения связанных с этим рисков.

"Я думаю, это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Криминалисты, психологи и физиономисты получили уникальную возможность буквально в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли", - указала дипломат.