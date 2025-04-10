В России акция "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате

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Акция "Бессмертный полк" в России в 2025 году состоится в смешанном, в том числе и очном формате, решение будут принимать местные власти. Об этом заявила сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева во время пресс-конференции, посвященной проведению акции в этом году.

"В год 80-летия Победы, 9 мая 2025 года, "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном. Там, где наше региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие "Бессмертного полка" в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов", - указала она.

"Бессмертный полк" - общественная акция, проводимая для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Традиционно 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. С 2020 года акция обычно проводится в онлайн- или смешанном формате.