Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 10 апреля отметился ростом основных индексов. Курс юаня в начале торгов опустился ниже 11,5 рубля впервые с 3 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 5,67%, до 2 800,96 пункта, индекс РТС также рос на 5,67%, до 1 024,91 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 11,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,43 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 779,02 пункта (+4,84%), индекс РТС составлял 1 016,88 пункта (+4,84%). Вместе с тем курс юаня замедлил снижение, до 11,5065 рубля (-3,95 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.