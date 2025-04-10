ФСБ сообщила об обмене россиянина Петрова на гражданку США Карелину

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Гражданина России Артура Петрова при посредничестве ОАЭ обменяли на гражданку США Ксению Карелину. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает ТАСС.

"В четверг, 10 апреля, в международном аэропорту Абу-Даби в результате посреднических усилий ОАЭ на родину был возвращен гражданин РФ Артур Петров. Его обменяли на гражданку США Ксению Карелину, также имеющую российское гражданство, осужденную на 12 лет колонии за госизмену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина была помилована Указом президента", - говорится в сообщении.

В ФСБ также выразили благодарность руководству ОАЭ за оказанное содействие.

Петров был задержан по запросу американских правоохранительных органов в 2023 году на территории Республики Кипр и в 2024 году экстрадирован в США, где его обвинили в нарушении закона об экспортном контроле. Ему грозило до 20 лет заключения.