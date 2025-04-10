Песков отверг обвинения во втягивании Китая в конфликт на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг прозвучавшие в адрес Москвы обвинения Владимира Зеленского во втягивании Китая в конфликт на Украине.

"Это не так. Китай - это наш стратегический партнер, друг товарищ. Китай неизменно занимал весьма и весьма взвешенную позицию. Поэтому Зеленский не прав", - подчеркнул представитель Кремля.

Накануне в МИД КНР акцентировал внимание на том, что Пекин не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте, власти страны требуют от граждан избегать вовлеченности в боевые действия. Ранее на Украине начали тиражироваться сообщения о якобы участии граждан КНР в боях.