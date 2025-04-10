Путин: вопрос жилья - один из самых чувствительных в жизни россиян

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Вопрос жилья - один из самых чувствительных в жизни российских граждан. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором корпорации ДОМ.РФ Виталием Мутко.

"Вопросы жилья - это одни из ключевых вопросов в жизни каждого гражданина, каждой семьи. Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие россиян", - указал глава государства.

"На мой взгляд, у нас есть все основания полагать, что мы сможем закрыть основные вопросы в этой сфере так, как никогда они не решались - ни в царские времена, ни в советские", - отметил он.

По словам президента, для этого наличествует все необходимое. "Есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, хорошая организация. И в огромном количестве задач, которые здесь имеются, безусловно, особая роль принадлежит вашей компании", - сказал Путин, обращаясь к собеседнику.

Он также обратил внимание, что требующих решения вопросов много, причем и организационных, и финансовых. "Но за последние годы проделана объемная работа. Есть хороший результат. Очень рассчитываю на то, что вы вместе с правительством решите все стоящие перед вами задачи", - заключил российский лидер.