Иран пригрозил выдворением из республики инспекторов МАГАТЭ

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Иран откажется от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и выдворит всех инспекторов агентства из страны, если со стороны США и Израиля продолжатся угрозы в адрес исламской республики. Соответствующее заявление разместил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам, генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шамхани в соцсети в X, сопроводив публикацию хештегами "Трамп" и "Израиль".

"Продолжение угроз со стороны зарубежных стран и попытка осуществить военное нападение на Иран могут привести к применению мер сдерживания, таким как выдворение инспекторов МАГАТЭ и отказ от сотрудничества с ним. Еще одной мерой может стать перемещение обогащенного урана в безопасные и неизвестные места на территории Ирана", - указал он.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном, но допустил продолжение переговоров через посредников.

30 марта Трамп заявил, что спустя две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не будут иметь результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. 7 апреля глава Минобороны Израиля Исраэль Кац отметил, что Израиль сделает все возможное, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

12 апреля в Омане состоится встреча представителей США и Ирана, на которой стороны намерены обсудить параметры урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы.