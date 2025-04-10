Потери ВСУ в Курской области составили более 73 тыс. военных

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала боевых действий на курском направлении потеряли свыше 73 тыс. военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 73 410 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2 262 боевые бронемашины, 2 664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - указали в российском оборонном ведомстве.

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, а также бронетранспортер, 2 боевые бронемашины, 12 автомобилей, 4 артиллерийских орудия и 4 миномета, а также 2 пункта управления беспилотниками, уточнили в МО РФ.