Кравцов: Россия взяла все лучшее, что было в советской системе образования

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Россия на сегодняшний день вернула в систему образования все лучшее, что было в советском обучении. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе панельной сессии Международного общественно-делового форума "Евразия - территория традиционных ценностей".

"Мы на сегодня вернули все лучшее, что было в советской системе образования, это была действительно система. В 90-е годы нам навязывали другую систему", - отметил он.

По словам министра, вне зависимости от того, в каком регионе обучается ребенок, он должен получать одинаковое базовое фундаментальное образование.

Кравцов уточнил, что ценность системы образования в советское время заключалась в фундаментальности, системности, упор делался на творческие способности. "Образование - это не только формирование мировоззрения, но это те фундаментальные знания, которые потом помогают двигать экономику страны вперед", - заключил он.