В Венгрии готовятся к референдуму по вопросу о приеме Украины в Евросоюз

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Гражданам Венгрии на следующей неделе начнут рассылать бюллетени для голосования на общенациональном референдуме по вопросу о вступлении Украины в состав Европейского союза. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш при общении с журналистами.

Он показал бюллетень, который содержит только один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в Евросоюзе?" На него предложены два варианта ответа: "да" или "нет".

Бюллетень напечатан на специальной бумаге и защищен от подделок. Голосование продолжится до конца мая, а итоги референдума будут нотариально заверены, указал Гуйяш.

Он отметил, что венгерское правительство возражает против поспешного приема Украины в ЕС, за который выступает руководство сообщества. Ускоренное присоединение Украины к ЕС нанесет непоправимый ущерб европейской экономике, в том числе сельскому хозяйству, подчеркнул глава канцелярии премьера, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра.

По его словам, Будапешт будет руководствоваться результатами референдума на консультациях с Брюсселем. "Важно, чтобы голос Венгрии по этому вопросу был услышан", - добавил он.