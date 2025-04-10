Президент РФ назначил нового посла в Черногории

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Лукашика послом в Черногории. Соответствующий документ опубликован.

"Назначить Лукашика Александра Петровича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Черногории", - следует из текста указа.

Предыдущий посол - Владислав Масленников - был освобожден от этой должности в сентябре прошлого года. Он возглавлял дипмиссию в Черногории с 2019 года.

Александр Лукашик (66 лет) с 2022 года занимал пост главы департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями в МИД РФ. До этого работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. С 2016 по 2022 год был временным поверенным в делах России на Украине.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.