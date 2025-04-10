Евросоюз замораживает тарифы в отношении США на 90 дней

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Европейский союз продолжит разработку новых тарифов в отношении США, но замораживает их на 90 дней, чтобы "дать шанс переговорам". Соответствующее сообщение разместила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

"Мы приняли к сведению объявление президента США Дональда Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые заручились твердой поддержкой стран сообщества, но мы замораживаем их на 90 дней. Если переговоры не будут иметь удовлетворительного результата, тарифы будут применены", - указала она.

Фон дер Ляйен отметила, что разработка второго пакета тарифов Евросоюза также будет продолжена.

Вместе с тем представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер признал на брифинге в Брюсселе, что Соединенные Штаты заморозили только тарифы на основную массу европейских товаров, но тарифы на сталь, алюминий и автомобили из Европы пока остаются в силе.

"Мы делаем паузу и приглашаем американскую сторону за стол переговоров, чтобы все обсудить и прийти к сделке", - сказал он.

В среду страны ЕС утвердили введение первого пакета тарифов в 25% на широкий круг аграрных и промышленных товаров из США, общая сумма попадающего под пошлины ЕС американского импорта оценивается в €21 млрд в год. Второй пакет тарифов должен быть запущен 15 мая, а затем Брюссель намерен продолжать вводить новые пошлины до 1 декабря. К настоящему времени весь этот процесс поставлен на паузу.