В школах России 5 мая пройдет урок "Разговоры о важном" о Великой Отечественной войне

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В школах России 5 мая состоится урок "Разговоры о важном", посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время пресс-конференции, посвященной проведению акции "Бессмертный полк" в 2025 году.

"Мы 5 мая во всех российских школах проведем урок "Разговоры о важном", посвященный Великой Победе", - сказал он.

Вместе с тем, по словам министра, в рамках проекта "Музыка вместо звонка" в школах в мае будет звучать музыка из песен о Великой Отечественной войне. Кроме того, будут организованы всероссийские акции, посвященные Дню Героев Отечества, всероссийский урок памяти "Георгиевская лента - символ воинской славы" , всероссийский проект "Моя история", проект "Судьба солдата" и другие.

Минпросвещения во взаимодействии с Музеем Победы проведет во всех школьных музеях акцию "Стена памяти". "Там, где нет по каким-то причинам школьного музея, тоже будет проходить акция "Стена памяти", будет соответствующее оформление в школах, колледжах и детских садах", - указал Кравцов.