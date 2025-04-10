Глава МИД Израиля заявил, что Палестина является "вымышленным государством"

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Израиль расценивает признание государственности Палестины другими странами в нынешней ситуации как "награду за террор". Об этом заявил глава израильского МИД Гидеон Саар.

"Одностороннее признание" вымышленного палестинского государства любой страной в той реальности, которую мы все знаем, станет наградой за террор и поддержкой для ХАМАС. Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот, только отдалят их", - приводит слова Саара пресс-служба израильского МИД.

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж в июне может признать государственность Палестины. По его словам, это может произойти во время совместной конференции с участием представителей Саудовской Аравии.

В 2024 году на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке о признании Палестины объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль, в свою очередь, заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Вместе с тем главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства.

Всего Государство Палестина признано в 148 странах - членах ООН, включая Россию. В 95 странах мира открыты палестинские посольства и постпредставительства.