Песков: Москва не откажется от своих прав на замороженные в ЕС активы

Россия никогда не откажется от прав на свои замороженные на Западе активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих прав", - сказал он в ходе брифинга.

Некоторое время назад верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ряд европейских стран выступил против использования российских активов на нужды Украины. Она не конкретизировала, о каких государствах идет речь.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере порядка $300 млрд после начала специальной военной операции (СВО). Из них около $5-6 млрд находятся в США, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд.