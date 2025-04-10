ФРГ: еще не став канцлером Мерц уже сдает позиции

Павел Александров, международный обозреватель

В Берлине лидеры партий, которые сформируют будущую правительственную коалицию – Фридрих Мерц (ХДС), Маркус Зёдер (ХСС), а также сопредседатели СДПГ Ларс Клингбайль и Саскиа Эскен презентовали достигнутое в результате длительных переговоров коалиционное соглашение на 144 страницах. Фридрих Мерц, которого блок ХДС/ХСС вместе с социал-демократами собирается усадить в кресло канцлера ФРГ, пообещал гражданам Германии «новое сильное правительство». Будущий глава кабинета министров подчеркнул, что представленное переговорщиками коалиционное соглашение является «очень сильным и ясным сигналом всем жителям страны, а также партнерам по Европейскому союзу». «Германия получит дееспособное сильное правительство», заверил Мерц.

Естественно, одобрили содержание коалиционного соглашения и высокопоставленные функционеры из блока ХДС/ХСС и СДПГ. Так, правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (ХДС) указал, что в коалиционном договоре сделаны «правильные акценты на развитие экономики, которая является фундаментом стабильности общества, и на ограничение незаконной миграции. У Германии теперь будет надежное правительство», констатировал политик. Такого же мнения придерживается и премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке (СДПГ): «Упор на экономику – это то, что нужно. Важно и ослабление бюрократического пресса. В общем и целом, я доволен».

Между тем, независимые наблюдатели отмечают, что Фридрих Мерц, в своем стремлении стать канцлером Германии, отказался от многих своих предвыборных обещаний и пошел на всяческие компромиссы с социал-демократами. Например, это касается ослабления т.н. «долгового тормоза» и отказа от максимально жесткой позиции в отношении прибывающих в страну мигрантов. СДПГ в полной мере воспользовалась ситуацией, когда Фридриху Мерцу пришлось выбирать между коалицией с социал-демократами или туманной перспективой возглавить правительство парламентского меньшинства, или же вообще идти на новые выборы в Бундестаг.

Ясно, что правительство парламентского меньшинства – конструкция крайне неустойчивая, а итог новых выборов предсказать сейчас практически невозможно. В первую очередь, из-за продолжающегося роста популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), который продолжался все последние недели пока шли коалиционные переговоры между ХДС/ХСС и СДПГ. Так, по результатам традиционного воскресного опроса социологического Центра Ipsos, поддержка бюргерами АдГ достигла исторического максимума в 25%, впервые опередив ХДС с его 24%. Для сравнения: показатель СДПГ составил 15%, «зеленых» и Левой партии – по 11%, «свободных демократов - СвДП» - 4%, а «Союза Сары Вагенкнехт за разум и справедливость - ССВ» - 5%.

Отметим, что в программе, представленной ХДС/ХСС и СДПГ, есть и позиции, которые споров у них не вызвали – всесторонняя военно-политическая поддержка Украины и необходимость усилий для укрепления Евросоюза. По словам сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля, «Украина может на нас положиться. Это сигнал от нового правительства». Впрочем, большинство критиков из партий, которые составят будущую оппозицию, с таким русофобским подходом, похоже, вполне согласны и сосредоточились на экономических и социальных проблемах страны. Так, глава партии «зеленых» Феликс Банащак назвал презентацию коалиционного соглашения «фарсом, никак не соответствующим нынешней ситуации в ФРГ». Лидер АдГ Алиса Вайдель охарактеризовала представленное соглашение «свидетельством капитуляции Фридриха Мерца».

По словам Феликса Банащака, Германия и весь мир в целом стоит сейчас перед тремя основными проблемами: экологический кризис, разрушение основанного на правилах мирового порядка и глобальное усиление правого экстремизма. «Никакого даже намека на ответ на все эти вызовы в коалиционном соглашении нет», подчеркнул Банащак. Сопредседатель партии «зеленых» Франциска Брантнер указала, что в соглашении «нет ничего для улучшения оборонных возможностей Европы, технологического прогресса ФРГ и укрепления нашего внутреннего рынка».

Лидер ССВ Сара Вагенкнехт отметила, что «нет ответа на экономический кризис и на торговую войну, что чревато наступлением в Германии третьего и четвертого подряд года рецессии». «Тем самым будущий канцлер Фридрих Мерц еще больше усилит партию «Альтернатива для Германии», озаботилась основательница партии ССВ.

Пока известно, что поименный состав нового правительства Германии определится только после 7 мая, когда, как планируется, в Бундестаге состоятся выборы канцлера и его утверждение президентом страны в резиденции Бельвью. Правда, уже объявили, представители каких партий возглавят федеральные министерства. Так, ХДС получит Ведомство федерального канцлера, а также министерства экономики, иностранных дел, образования, здравоохранения, транспорта и цифровых технологий. Посланцы СДПГ возглавят министерства финансов, юстиции, труда, обороны, экономики, строительства и жилищного хозяйства. Партия ХСС будет руководить министерствами внутренних дел, исследований и космоса, питания и сельского хозяйства.

При этом нет сомнений, что новое правительство ФРГ будет по-прежнему проникнуто духом русофобства и милитаризма, стремясь максимально усилить и модернизировать Бундесвер, постоянно запугивая бюргеров угрозой «неминуемой агрессии России против Европы и Германии». Кстати, Фридрих Мерц уже объявил, что «в скором времени» собирается отправиться за океан и встретиться с Дональдом Трампом. По всей вероятности, там ему объяснят, в частности, что ФРГ необходимо продолжить инвестировать в строительство терминалов для приема американского СПГ и оплачивать основную долю из тех 350 млрд долларов, которые Трамп хочет получить от Евросоюза за поставки сжиженного газа из США.